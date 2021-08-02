Вера Брежнева станцевала на барной стойке после измены любимого в новом клипе (видео)

Съемки нового клипа длились в Киеве два дня, а режиссером видео выступил Алан Бадоев. В конце клипа появляется и голос супруга певицы, Константина Меладзе

Кадр из клипа Веры Брежневой "Розовый дым" / Фото: пресс-служба

Певица Вера Брежнева, которая ранее представила песню "Розовый дым" о разочаровании в любви, выпустила эффектный клип. Хоть звезда и предстает в роскошных соблазнительных образах, переживать ей приходится драматичное событие.

В своем Instagram-аккаунте певица рассказала о премьере и прокомментировала слухи, которые ходят вокруг их с Константином Меладзе личной жизни.

Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить.. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает – это слухи, предположения и догадки.. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…, – написала Вера Брежнева.

По сюжету, пара приходит отдохнуть в ночной клуб и развлечься. Затем, основное действие начинает разворачиваться в воображении главной героини.

Вера Брежнева в клипе на песню "Розовый дым" / Фото: пресс-служба

Певице довелось танцевать на барной стойке, сниматься на сложном устройстве в подвешенном состоянии, переключаться со съёмки на жаре на съёмку со льдом. Но, главное – перевоплотиться в героиню драматического сюжета, которая переживает измену.

Над костюмами Веры Брежневой в клипе работал основатель бренда FROLOV. Один из нарядов певицы – платье с камнями весило более пяти килограммов.

Напомним, что ранее Вера Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции и спела с ним "ВЕЧЕРиНОЧКУ".