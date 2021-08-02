Віра Брежнєва станцювала на барній стійці після зради коханого в новому кліпі (відео)

Зйомки нового кліпу тривали в Києві два дні, а режисером відео виступив Алан Бадоєв. У кінці кліпу з'являється і голос чоловіка співачки, Костянтина Меладзе

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Рожевий дим" / Фото: пресслужба

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше представила пісню "Розовый дым" про розчарування в коханні, випустила ефектний кліп. Хоч зірка і постає в розкішних спокусливих образах, переживати їй доводиться драматичну подію.

У своєму Instagram-акаунті співачка розповіла про прем'єру та прокоментувала чутки, які ходять навколо їхнього з Костянтином Меладзе особистого життя.

Багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, обговорити, порівняти... Але на цей момент усе, що хто-небудь про нього знає – це чутки, припущення і здогадки... Навіть чи є відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я..., – написала Віра Брежнєва.

За сюжетом пара приходить відпочити в нічний клуб і розважитися. Потім, основна дія починає розгортатися в уяві головної героїні.

Віра Брежнєва в кліпі на пісню "Рожевий дым" / Фото: прес-служба

Співачці довелося танцювати на барній стійці, зніматися на складному пристрої в підвішеному стані, перемикатися з фільмування на спеці на зйомку з льодом. Але, головне – перевтілитися в героїню драматичного сюжету, яка переживає зраду.

Над костюмами Віри Брежнєвої в кліпі працював засновник бренду FROLOV. Один з образів співачки – сукні з камінням важила понад п'ять кілограмів.

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині та заспівала з ним "ВЕЧЕРиНОЧКУ".