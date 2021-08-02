Віра Брежнєва станцювала на барній стійці після зради коханого в новому кліпі (відео)

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Рожевий дим" / Фото: пресслужба
Співачка Віра Брежнєва, яка раніше представила пісню "Розовый дым" про розчарування в коханні, випустила ефектний кліп. Хоч зірка і постає в розкішних спокусливих образах, переживати їй доводиться драматичну подію.
У своєму Instagram-акаунті співачка розповіла про прем'єру та прокоментувала чутки, які ходять навколо їхнього з Костянтином Меладзе особистого життя.
Багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, обговорити, порівняти... Але на цей момент усе, що хто-небудь про нього знає – це чутки, припущення і здогадки... Навіть чи є відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я..., – написала Віра Брежнєва.
За сюжетом пара приходить відпочити в нічний клуб і розважитися. Потім, основна дія починає розгортатися в уяві головної героїні.
Віра Брежнєва в кліпі на пісню "Рожевий дым" / Фото: прес-служба
Співачці довелося танцювати на барній стійці, зніматися на складному пристрої в підвішеному стані, перемикатися з фільмування на спеці на зйомку з льодом. Але, головне – перевтілитися в героїню драматичного сюжету, яка переживає зраду.
Над костюмами Віри Брежнєвої в кліпі працював засновник бренду FROLOV. Один з образів співачки – сукні з камінням важила понад п'ять кілограмів.
Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині та заспівала з ним "ВЕЧЕРиНОЧКУ".
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