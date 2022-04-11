Видели не все? Ким Кардашьян боится, что бывший сольет в Сеть еще одно секс-видео

Ким Кардашьян боится видео, которое может подпортить ей репутацию / Фото: instagram.com/kimkardashian, открытые источники

Имя Ким Кардашьян снова появилось на страницах таблоидов в связи с ее хоум-видео, сделанным еще в начале 2000-х. Говорят, звезда опять обратилась к юристам, чтобы пикантный ролик не попал в Сеть.

Издание The Sun со ссылкой на инсайдера сообщает, что Ким Кардашьян, которая вскоре сама станет юристом, обратилась к профессионалам, чтобы не допустить публикации нового интимного видео со своим участием.

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Оказывается, в 2006-м мир еще не все видел. Поэтому Ким боится, что ее бывший парень, который уже столько лет хайпит на ее имени и зарабатывает на том ролике, снова может продать не опубликованное видео.

Ким Кардашьян и Рэй Джей

Ким знает, что Рэй Джей записал несколько секс-видео с ней. Некоторые кадры будут очень интимными,

— добавляют источники.

Звезда уже потратила состояние на адвокатов, но пока что конца и края не видно этим разбирательствам. А еще совсем недавно Канье Уэст, бывший муж Ким, лично отбирал у Рэй Джея видео, которые портят репутацию Кардашьян.

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Ким Кардашьян боится слива нового видео / Фото: instagram.com/kimkardashian

Я полетел и лично забыл ноутбук у Рэя Джея. Я привез ноутбук Ким, и она заплакала, когда увидела его. Знаете почему? Потому что это показывает, как много ее использовали,

— говорил Канье.

Удастся ли адвокатам Ким повлиять на Рэй Джея, покажет время и...интернет.

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Также нельзя оставить без внимания тот факт, что новости о новом видео Ким Кардашьян могут быть пиар-акцией. Напомним, Кардашьяны вскоре покажут продолжение своего реалити-шоу, но уже на новой платформе. Может быть так, что семейство просто подогревает интерес к своему продукту. Говорят, что изначально Крис Дженнер, мама семейства, слила ролик в Сеть, а спустя несколько месяцев началась трансляция "Семейства Кардашьян" на ТВ.

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