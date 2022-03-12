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Новый виток в личной жизни: Ким Кардашьян впервые опубликовала общие фото с Питом Дэвидсоном

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 13:19
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Звезда реалити-шоу в инстаграм показала фото, которые давно от нее ждали поклонники
Для Ким это большое событие
Для Ким это большое событие / Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу и инстаграм Ким Кардашьян, которая активно поддерживает Украину в борьбе с российским оккупантом, напомнила о себе новостями. Впервые она опубликовала фото с новым бойфрендом в инстаграм.

Напомним, в личной жизни самой известной из Кардашьян за последнее время наметились большие перемены. Так, состоялся ее официальный развод с Канье Уэстом – хотя рэпер ее по-прежнему ментально не отпускает и даже регулярно находит новых подруг, которых в Сети называют клонами Ким. А последние несколько месяцев Кардашьян регулярно появляется в компании со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. И теперь первая публикация в инстаграм общих фото расценена всеми как официальное подтверждение их романа.

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Ким и Пит
Ким и Пит / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян подтвердила роман с молодым бойфрендром
Ким Кардашьян подтвердила роман с молодым бойфрендром / Фото: instagram.com/kimkardashian

Надо сказать, что Ким и Пит совершенно не скрывались, поэтому папарацци их регулярно снимали во время прогулок или ужинов на свиданиях. Эти кадры, очевидно, безумно злят Канье, поэтому он в своем новом клипе посвятил Питу Дэвидсону целую вакханалию.

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Смотрите далее в видео.

А нам только остается ждать новостей от этой харизматичной пары: это один из немногих поводов отвлечься от нашей новой реальности из-за российского вторжения.

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Также напомним, ранее Крис Дженнер, Хлое, Кендалл и Кайли поддержали Украину.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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