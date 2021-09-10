Виктор Павлик объяснил, почему его супруга прячет от всех новорожденного сына

Виктор Павлик объяснил, почему не показывает лицо сына / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Для Екатерины сын Михаил стал первым ребенком. Молодая мама по разным причинам не показывает лицо малыша в соцсетях и на публике, но, как обещает Виктор Павлик, это продлится еще не долго.

Не секрет, что артист уже окрестил Мишу. В программе "Зірковий шлях" Виктор Павлик назвал дату, когда наконец малыша увидит вся страна.

Катя говорила, что вроде как ему исполнится три месяца, а три месяца ему исполнится совсем скоро – 15 сентября, потому после 15 сентября ждите, – прокомментировал исполнитель.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам певца, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.

Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно. Увидите скоро, – добавил Виктор Павлик.

Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

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