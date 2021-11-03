Владимир Остапчук один из первых в стране получил третью дозу вакцины от COVID-19

Владимир Остапчук сделал третью дозу вакцины от коронавируса

В прошлом году прямо накануне свадьбы ведущий канала "Украина", который недавно удивил устрашающим образом, заболел коронавирусом. Тогда паре пришлось перенести торжество. Владимир признавался, что болезнь протекала тяжело, поэтому, когда появилась возможность вакцинироваться, он это сделал.

Этим летом Остапчук получил две дозы вакцины китайского производства, а недавно еще и третью, причем другого производителя – американского.

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По работе я общаюсь с таким количество людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный Delta штамм, – объяснил Владимир Остапчук на своей странице в Instagram и добавил, что с ужасом читает сводки новостей о количестве умерших от COVID-19 украинцев.

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В Израиле и Америке уже вводят третью дозу вакцины, хотя в нашей стране подобная практика еще не так распространена. Так что Владимир Остапчук стал одним из первых трижды вакцинированных в Украине граждан.

Никаких побочек – ни слабости, ни температуры, даже рука в месте укола не болела. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел год назад – поэтому смело на курс вакцинации, – рассказал ведущий гипершоу "Маска".

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