Владимира Талашко отстранили от преподавания после секс-скандала

Владимира Талашко отстранили от преподавания в Карпенко-Карого / Фото: facebook.com/vladimir.talashko
После того как разгорелся скандал, журналистка Янина Соколова подтвердила, что в Карпенко-Карого есть харрасмент и Владимир Талашко – не единственный такой преподаватель. Пока украинцы по-разному реагировали на происшедшее, Владимира Талашко отстранили от преподавания в университете. Таким образом, курс, который набрал преподаватель на новый учебный год, будет передан другому мастеру, а сам педагог не выйдет на работу с 1 сентября.
Об этом "Громадському радіо" сообщила исполняющая обязанности ректора университета Карпенко-Карого Галина Миленькая.
Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook, – сказала Галина Миленькая.
Владимир Талашко опровергает обвинения в сексуальных домогательствах.
Что известно о скандале с Владимиром Талашко?
На днях легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.
Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.
Одна из жертв домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.
"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала Виктория.
На данный момент служебное расследование проводит Министерство культуры и информационной политики.
Узнайте другие новости на тему:
- Недавно в шоу-бизнесе разгорелся другой скандал – Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения.
- После этого экс-супруга Меладзе высказалась о секс-скандале с Ани Лорак и поддержала ее слова.