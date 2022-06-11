Внучка Елизаветы II принцесса Евгения "засветила" свое тайное тату на публике (фото)

Принцесса Евгения скрывала свою татуировку / Фото: Getty Images

Как оказалось, согласно королевскому протоколу, наносить на свое тело татуировки не запрещается! Конечно, вряд ли Ее Величество одобрила бы огромное тату на плече либо запястье у кого-либо из ее самых близких потомков, но если это незаметная деталь, о которой мало кому известно и она не бросается в глаза – почему бы и нет? Именно так, вероятно, подумала принцесса Евгения – младшая дочь принца Эндрю, сына Елизаветы II.

Внучка королевы Елизаветы приняла участие в праздновании Платинового юбилея монарха на прошлой неделе, включая службу благодарения в соборе Святого Павла. Благодаря прическе принцессы многие заметили ее тату – свои волосы Евгения уложила волнами и убрала назад, открыв шею. Как оказалось, за ухом у принцессы есть небольшое тату в виде черного кольца.

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У принцессы Евгении есть маленькая татуировка за ухом / Фото: Getty Images

Значение тату Евгении никто не знает, потому как принцесса никогда не рассказывала о небольшом рисунке на своем теле. Мало у кого из членов британской королевской семьи есть татуировки.

Единственная яркая любительница нательных рисунков – Амелия Виндзор, внучка двоюродного брата Елизаветы II, герцога Кентского, У нее сразу несколко тату – в том числе в виде тигра на спине, медвежат и знака бесконечности на груди.

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К слову, у представителей королевских семей других стран также есть тату, например, у принца Дании Фредерика, принцессы Монако Стефании и принцессы Швеции Софии.

Напомним, принцесса Евгения попала в неловкую ситуацию, случайно (или не очень) унизив Кейт Миддлтон.