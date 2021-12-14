Внучка Ротару показала нежное фото со своим бойфрендом-предпринимателем

Соня Евдокименко поделилась фото с парнем / Фото: Instagram: iamsofiaeve

20-летняя София Евдокимова старается не часто публиковать фотографии вместе со своим возлюбленным, бизнесменом из списка Forbes Денисом Ждановым. Редкими кадрами из совместного отдыха девушка поделилась в Instagram совсем недавно.

На этот раз пара решила запечатлеть счастливый момент на свадьбе у своих друзей в Мексике. На фото, опубликованном в ленте, Денис нежно обнял свою возлюбленную.

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Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

В комментариях под публикацией фолловеры отметили, что бойфренд Софии очень похож на ее дедушку Анатолия, супруга Софии Ротару. Также любопытные комментаторы поспешили узнать, когда же состоится собственная свадьба Софии и Дениса.

"Сонечка ваша свадьба когда?"

"Ваш мальчик тоже хорош"

"Ваш парень похож на вашего дедушку Анатолия. Типаж такой же. Красивая вы пара"

"Подумала вы вышли замуж!"

Скриншот -instagram.com/iamsofiaeve

Однако, своими планами на дальнейшую совместную жизнь пара пока не делится. Известно, что Евдокименко и Жданов вместе уже больше года, отношения между возлюбленными начали развиваться зимой 2020.

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