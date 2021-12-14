Внучка Ротару показала нежное фото со своим бойфрендом-предпринимателем

Соня Евдокименко поделилась фото с парнем / Фото: Instagram: iamsofiaeve
20-летняя София Евдокимова старается не часто публиковать фотографии вместе со своим возлюбленным, бизнесменом из списка Forbes Денисом Ждановым. Редкими кадрами из совместного отдыха девушка поделилась в Instagram совсем недавно.
На этот раз пара решила запечатлеть счастливый момент на свадьбе у своих друзей в Мексике. На фото, опубликованном в ленте, Денис нежно обнял свою возлюбленную.
В комментариях под публикацией фолловеры отметили, что бойфренд Софии очень похож на ее дедушку Анатолия, супруга Софии Ротару. Также любопытные комментаторы поспешили узнать, когда же состоится собственная свадьба Софии и Дениса.
- "Сонечка ваша свадьба когда?"
- "Ваш мальчик тоже хорош"
- "Ваш парень похож на вашего дедушку Анатолия. Типаж такой же. Красивая вы пара"
- "Подумала вы вышли замуж!"
Однако, своими планами на дальнейшую совместную жизнь пара пока не делится. Известно, что Евдокименко и Жданов вместе уже больше года, отношения между возлюбленными начали развиваться зимой 2020.
Читайте также:
- Внучка Софии Ротару повторила образ Меган Фокс в кардигане Jacquemus за 10 тысяч гривен.
- Сеть растрогал снимок Софии Ротару с родными в Италии.