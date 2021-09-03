Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Скандал с Джа

Первый выход МакSим

Звезды сияют

Кино в Венеции

Свадьба Моргенштерна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Сеть умилил снимок Ротару с родными в Италии: Невероятная семья

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 11:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын Софии Ротару решил поделиться воспоминаниями о летнем отпуске, который семья провела в Италии
Сын Софии Ротару поделился семейными снимком
Сын Софии Ротару поделился семейными снимком / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Поклонники Софии Ротару, которая недавно отметила 74-летие, любят снимки певицы с ее родными . Новое фото, которое опубликовал сын Ротару Руслан Евдокименко у себя в Instagram не стало исключением.

Реклама

Селфи делала внучка артистки Соня. На старинных ступеньках София Ротару сидела в платье-вышиванке. Рядом с ней присела невестка Светлана, а сын Руслан позировал стоя.

Мои девчонки, – подписал Руслан снимок.

София Ротару с семьей в Италии
София Ротару с семьей в Италии / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Поклонники оценили семейный снимок Софии Ротару.

  • "Невероятная семья"
  • "Любимые, шикарные и дружные!"
  • "Самые чудесные"

Реклама

Недавно и София Ротару делилась фото с отдыха в Италии. Фото в вышиванке оценила Алла Пугачева.

Напомним, на днях Николай Басков признался, что иногда дарит певицы дорогие украшения. Российский певец подарил Софии Ротару на день рождения браслет с изумрудами и бриллиантами, стоимость которого около двух миллионов рублей (728 тысяч гривен).

Реклама

Недавно Софии Ротару выступила на "Новой волне" в Сочи:

Еще новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Первая леди на обложке украинского глянца
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять