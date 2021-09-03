Сеть умилил снимок Ротару с родными в Италии: Невероятная семья

Сын Софии Ротару решил поделиться воспоминаниями о летнем отпуске, который семья провела в Италии

Сын Софии Ротару поделился семейными снимком / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Поклонники Софии Ротару, которая недавно отметила 74-летие, любят снимки певицы с ее родными . Новое фото, которое опубликовал сын Ротару Руслан Евдокименко у себя в Instagram не стало исключением.

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Селфи делала внучка артистки Соня. На старинных ступеньках София Ротару сидела в платье-вышиванке. Рядом с ней присела невестка Светлана, а сын Руслан позировал стоя.

Мои девчонки, – подписал Руслан снимок.

София Ротару с семьей в Италии / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Поклонники оценили семейный снимок Софии Ротару.

"Невероятная семья"

"Любимые, шикарные и дружные!"

"Самые чудесные"

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Недавно и София Ротару делилась фото с отдыха в Италии. Фото в вышиванке оценила Алла Пугачева.

Напомним, на днях Николай Басков признался, что иногда дарит певицы дорогие украшения. Российский певец подарил Софии Ротару на день рождения браслет с изумрудами и бриллиантами, стоимость которого около двух миллионов рублей (728 тысяч гривен).

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Недавно Софии Ротару выступила на "Новой волне" в Сочи:

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