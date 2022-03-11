Внук путиниста Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП и был госпитализирован

Внук Никиты Михалкова пострадал в результате ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Подмосковье, пишет mk.ru. Сообщается, что 19-летний Петр Михалков был госпитализирован с сотрясением мозга.

Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Внук Никиты Михалкова попал в больницу в результате ДТП / Фото: baby.ru

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Петр Михалков — сын продюсера Степана Михалкова и его первой жены Аллы Сиваковой. Учится в РАНХиГС на отделении маркетинга.

Отметим, что путинист Михалков поддержал войну России против Украины. Он называет войну "специальной операцией", а новости о пострадавших и умерших – фейками.

Пока в РФ продолжают верить всем, что говорят на местном ТВ, Украину поддерживает весь мир. Множетсво западных звезд поддержали нашу страну, причем не только словом, но и делом. К примеру, американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 млн долларов для украинцев.