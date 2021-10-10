Водитель, везший Ксению Собчак в аэропорт, признал свою вину в смертельном ДТП

Водитель, везший Ксению Собчак в аэропорт Сочи, признал свою вину в смертельном ДТП / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Олег Цой, везший Ксению в аэропорт, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.
Сам водитель в комментарии Telehram-каналу Baza заявил, что пассажиры не просили его ускорить движение автомобиля. В Instagram Ксения Собчак подтвердила эту информацию.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Олег признал свою вину.
Что произошло?
По предварительной информации, в субботу, 9 октября, на шоссе из Адлера в Красную Поляну столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.
Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Позже вторая девушка скончалась в больнице.
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