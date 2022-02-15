Волочкова пожаловалась на экс-любовника, который находится в украинском розыске: ему крышу сорвало

Анастасия Волочкова назвала причину расставания с Сергеем Кузнецовым / Фото: скриншот

Балерина уже говорила, сразу планировала недолгий роман с банщиком и обвиняла в Кузнецова в пиаре на ее имени. Теперь же Волочкова решила поделиться подробностями.

Как отметила балерина в беседе с журналистами teleprogramma.pro, Сергей всячески старался привлечь к себе внимание в Instagram. По мнению балерины, бывший возлюбленный потерял голову от свалившейся популярности.

Реклама

Когда он приехал на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно, – отметила артистка.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Даже после возвращения с отдыха Кузнецов не против был общаться с журналистами и давать интервью.

Сережа поймал звезду, увидев, что на празднике (на дне рождения балерины – прим.ред) журналистов больше, чем гостей. Я была потрясена его поведением. Он давал интервью всем, занимался самолюбованием, как и на Мальдивах. Человек реально почувствовал себя звездой, ему крышу сорвало, – считает балерина.

Роман Волочковой с Кузнецовым привлек внимание общественности, пару стали приглашать на телевидение. Кузнецова интересовал лишь гонорар, который ему заплатят за участие в программах:

Реклама

Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: так моя жизнь тоже интересна людям! Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

Как призналась балерина, Кузнецов предлагал Волочковой вложиться в строительство фитнес-центра и сделать Сергея управляющим, но она отказалась от этой идеи.

Кроме того, бывший любовник стремился переехать жить загородный дом Волочковой вместе со своим сыном от предыдущих отношений.

Реклама

Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!, – рассказала она.

Несмотря на то, что балерине не удалось мирно расстаться с Сергеем Кузнецовым, она не жалеет об этом романе:

Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие.

К слову, Волочкова отметила, что за отдых на Мальдивах платила она. Поездка ей обошлась в два миллиона рублей (732 тысячи гривен). Но Анастасии не привыкать содержать своих любовников, ведь в свое время она платила за того самого Олега.