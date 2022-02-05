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Анастасия Волочкова оправдалась за отношения с банщиком Сергеем: "обыкновенный курортный роман"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 февраля, 20:38
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Балерина продолжает делиться с поклонниками подробностями разрыва с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на программе "Давай поженимся!"
Анастасия Волочкова оправдалась за разрыв с Сергеем Кузнецовым
Анастасия Волочкова оправдалась за разрыв с Сергеем Кузнецовым / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова недавно снова оказалась с разбитым сердцем после того, как возлюбленный стал инициатором их разрыва.

Балерина сначала пожаловалась на то, что мужчина воспользовался ее известностью и просто пропиарился на ее имени, а в следующем посте уже оправдывала Сергея.

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Однако, похоже, что Волочкова так и не определилась с тем, как вести себя после расставания и какую реакцию показать публике.

Во время своего прямого эфира Анастасия решила оправдаться перед поклонниками и заявила, что сразу планировала недолгий роман с банщиком.

А что с Сережей? Ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман. Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это просто очередной короткий роман. На этом все, – заявила фанатам Волочкова.

Анастасия Волочкова снова вызвала скандал.
Анастасия Волочкова снова вызвала скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

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Напомним, что Анастасия и Сергей расстались после непродолжительных отношений, которые продлились чуть больше месяца.

Романы балерины всегда активно обсуждались в СМИ. Раньше Анастасия Волочкова встречалась с состоятельными мужчинами: олигарх Сулейман Керимов, бизнесмен Вячеслав Лейбман, нефтяник Бахтияр Салимов. А в последние годы балерина крутит романы с мужчинами, которых сама содержит.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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