Вот это да! Верка Сердючка спела "Батько наш – Бандера" со сцены

Верка Сердючка спела про Бандеру / Фото: Dizelstudio

Верка Сердючка, которая недавно рассказала о неожиданном подарке от миллиардера Романа Абрамовича, любит удивлять поклонников. На этот раз певица запела про Бандеру.

Во время своего выступления на новогоднем концерте комедийного шоу "Дизель студио" исполнительница решила немного сымпровизировать.

Реклама

Подпевать артистке стали не только ее творчески коллектив, но и зрители в зале. После песни поклонники осыпали Сердючку овациями. Для всех это стало полной неожиданностью.

Очень символично, что мне 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет, – рассказала артистка после выступления.

Песня "Батько наш – Бандера"

Флешмоб под украинскую патриотическую песню, записанную в 2019, запустили львовские школьники осенью 2021.

Реклама

Композиция быстро завирусилась среди пользователей Сети, которые сняли множество видео и "тик-токов" под хит. Многие украинские исполнители уже успели сделать свои каверы на песню, самой популярной стала рок-версия группы "Ромакс бенд".

Позже ее стали петь во время проведения акций, посвященных Степану Бандере.

Ранее мы писали, что в 2013 году Андрей Данилко приобрел легендарную машину Rolls-Royce лидера группы Queen, но так ни разу и не смог в ней проехаться. В чем же дело – читайте здесь.