Вот это фигура! Каменских в нижнем белье соблазнила "сладкими" формами (фото)

Для супруги Потапа утро – важная и самая приятная часть дня. Это время артистка любит уделять самозаботе и релаксу, поэтому каждый раз радует поклонников новыми фото

Настя Каменских позировала в нижнем белье на рассвете / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая ранее покорила фигурой в сексуальном красном платье, опубликовала серию утренних фото, сделанных на рассвете. Супруга Потапа, одетая в стильный комплект черного нижнего белья, позировала на балконе. Артистка продемонстрировала стройную фигуру и загоревшую кожу.

Кадрами певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Доброе утро. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет, – написала Настя Каменских.

За три часа публикация певицы собрала более 100 тысяч лайков.

Настя Каменских позировала утром в нижнем белье / Фото: instagram.com/kamenskux

На фото "горячо" отреагировал супруг певицы, Потап и коллеги. Леся Никитюк и Оля Полякова оставили эмоджи огня.

Как Настя Каменских поддерживает стройную фигуру?

Многим трудно представить, что когда-то Настя Каменских сбросила 20 килограммов. Несколько лет назад певица серьезно взялась на фигуру и быстро достигла впечатляющих результатов. У певицы был опыт и строгих диет, когда она голодала, что, в результате, привело вк проблемам со здоровьем. Поэтому звезда пришла к тому, чтобы просто придерживаться здорового пятиразового питания.

Помимо этого спорт стал неотъемлемой частью жизни певицы. Она часто постит фото с тренировок, утренних пробежек и занятий в спортзале. Одну из домашних тренировок Насти Каменских можно посмотреть тут.

Ранее Настя Каменских без макияжа обнажилась в бассейне.