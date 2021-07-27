Каменских обнажилась в бассейне, но фаны расстроились: Водичку то зря заблюрили (фото)

Настя Каменских – одна из тех, кто любит утренние ритуалы и делает это время суток особенным. Звезда любит делать утренние пробежки или другую физическую активность, например, плавание

Настя Каменских плавает в бассейне утром / Фото: instagram.com/kamenskux

Этим утром певица Настя Каменских, которая ранее поучаствовала в конкурсе на лучший купальник среди звезд, решила освежиться в бассейне, где сделала очаровательное фото. Артистка позировала полуобнаженной, игриво улыбаясь на камеру.

Снимком певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. Только участок фото, где видна обнаженная часть тела певицы и след от загара, она заблюрила в фоторедакторе.

Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день, – написала певица.

Настя Каменских позировала полуобнаженной в бассейне / Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники и коллеги Насти Каменских не устояли от шуток насчет размытого участка, который они в шутку назвали "мутной водой". И если на других подобных фотографиях певице нередко пишут, что они слишком откровенные, то в этот раз кадр был наоборот, слишком нечетким.

"Настю, поменяйте фильтр в бассейне. Вода мутная"

"Слишком размыто"

"А водичку то зря заблюрили"

"Слишком красиво"

"Ну какая же вы красивая и обворожительная"

"Наша Лопес"

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских о том, как она рисковала во время съемок недавнего клипа:

Ранее поклонники не узнали Настю Каменских, когда она изменила прическу.