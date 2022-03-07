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Вот это настрой! Дмитрий Дикусар вдохновляет украинцев на борьбу: "Взять в руки автоматы нас вынудили орки"

Ирина Майстренко
7 марта, 19:04
Гарантируем: после следующего видео даже в такое непростое время вы должны улыбнуться. Нет, просто обязаны!

Дмитрий Дикусар решил подбодрить украинцев / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Наши защитники вот уже 12-й день несут службу, оберегая наш покой, отбивая атаки российской армии. Мы не перестаем восхищаться мужеством и бесстрашием сил ВСУ, теробороны, волонтеров и всех, кто помогает бороться с оккупантом на местах – каждый, кто в чем силен. И наша мотивация слабее не становится – ведь мы на своей земле, и тем более при такой поддержке!

На своей странице в инстаграм хореограф Дмитрий Дикусар решил подбодрить своих подписчиков.

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Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами. Учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3d дизайнер, дальнобойщик, дед трёх внуков… И всех объединяет одна мысль "нужно защищать своих любимых людей".

Мы все равны перед Богом! Мы все хотим выгнать непрошеных "гостей" на х…й со своей земли и земли наших предков! Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности.

Знаю, что этот пост читают эти нелюди, которые желают нам земли стекловатой… Мы отплатим вам вашей же монетой, больше мне вам сказать нечего. С вами всё ясно…

Но, я читаю нашим "воинам света", ваши комментарии, любимые и миролюбивые украинцы, с поддержкой и благодарностью! Это всех вдохновляет и греет душу!

Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины! И всё что что мы хотим вам сказать, это "Слава Україні!"

P.S. А лично от меня вам традиционный поклон, что держитесь, верите и не сдаётесь! Теперь, а ну-ка все взяли и вместе улыбнулись!!!"

Он опубликовал видео, после просмотра которого просто невозможно не улыбнуться!

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С такими защитниками ничего не страшно! Благодарим Дмитрия Дикусара за порцию позитива в это непростое для всех время.

Напомним, участник дуэта TamerlanAlena защищает родину от оккупантов в самых горячих точках Киевской области. Также телеведущий Владимир Остапчук вступил в тероборону и координирует помощь из Европы.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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