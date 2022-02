In The Army Now! Дмитрий Дикусар пошел защищать Украину

Сейчас многие наши звезды решили взять в руки оружие ради защиты страны

Дмитрий Дикусар присоединился к рядам ВСУ. / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Еще в середине февраля группа "Антитіла" присоединилась к рядам ВСУ, чтобы дать отпор врагам, которые посягнут на нашу землю. Сейчас пополнить ряды нашей армии решил хореограф Дмитрий Дикусар.

В Instagram танцор опубликовал видео, где показал военкомат:

Сегодня пополнил ряды ??. Потанцуем!, – написал хореограф.

Свой видеоролик Дмитрий Дикусар сопроводил символическим треком Status Quo – In The Army Now.

Накануне танцор написал, если войне суждено быть, и мы не смогли ее избежать, мы примем это.

Но чувствовать страх и быть парализованными мы не обязаны! Это очень дорогой подарок для агрессора! С холодным умом и горячим сердцем мы будем делать все, что в наших силах! И нет, умолять о пощаде "братский народ" тоже не станем! Мы объединимся и станем одним целым. Это испытание мы обязаны преодолеть вместе ради наших детей и будущего нашей красивой и светлой страны! Верю в нас и не сомневаюсь ни секунды! Слава Украине!, – заявил Дикусар.

Напомним, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк присоединился к рядам территориальной обороны. Также певец Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы.