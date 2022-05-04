Вот это сюрприз! Эмбер Херд испражнилась на кровать Джонни Деппа ради шутки

Эмбер Херд устроила неудачный розыгрыш для Джонни Деппа / Фото: Pinterest

О самом неприятном эпизоде семейной жизни Эмбер Херд и Джонни Деппа, которые никак не могут свести концы с концами в суде, рассказал охранник звезды "Пиратов Карибского моря". Он подтвердил, что актриса действительно испражнилась на кровать экс-мужа, но назвала это "неудачным розыгрышем, который пошел не по плану".

Охранник Деппа Старлинг Дженкинс заявил под присягой в суде, что инцидент произошел в апреле 2016 года, сообщает Insider .

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Тогда Эмбер собиралась на фестиваль "Коачелла" после празднования своего 30-летия. Охранник вспоминает, что актриса сама в один момент рассказала ему о таком шокирующем сюрпризе, который она оставила на кровати Джонни перед отъездом. Но он подумал, что это шутка.

Когда же Депп увидел фекалии и начал допрашивать Херд, та сказала ему, что это сделали... собаки! Однако ни актер, ни его сотрудники в эту историю не поверили. Ведь у экс-супругов на тот момент было только два маленьких йоркширских терьера и этот "сюрприз на кровати" был слишком велик для собачек.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

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Моей первой реакцией на это был смех. Это было так необычно, так странно и гротескно, что я мог только смеяться, – вспомнил актер в суде.

Также охранник Деппа рассказал, что во время одной из ссор Эмбер выбросила с балкона кошелек Джонни, в котором были его деньги, кредитные карты и документы. В результате Дженкинсу пришлось бежать на улицу и выкупать кошелек звезды у бездомного, который тогда его уже подобрал.

Бракоразводный процесс Деппа и Херд

Актеры развелись в 2016 году, после чего Эмбер заявила о домашнем насилии со стороны Джонни. В то же время сам актер обвиняет экс-любимую в клевете.

Судебные баталии артистов сильно ударили по карьере Деппа и Херд. Актер потерял несколько больших ролей в кино. В то же время, саму Эмбер могут забрать из фильма "Аквамен". Так, петиция против ее участия уже набрала более трех миллионов подписей.

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Напомним, недавно судебный психолог Шеннон Карри, присутствующая на заседаниях экс-пары, обнаружила у Эмбер Херд два психологических расстройства.