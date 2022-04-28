Эмбер Херд наврала о том, что Джонни Депп ее избил – есть доказательство ее лжи

Вот уже несколько лет бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Херд публично выясняют отношения, а в их конфликте появляются все новые подробности. Актриса заявляет, что звезда "Пиратов Карибского моря" зверски ее избивал, ревновал, оскорблял. Депп в свою очередь утверждает, что никогда не поднимал руку на бывшую супругу.
Но теперь Эмбер придется прокомментировать фото побоев, которые она опубликовала еще в 2016 году и обвинила во всем Джонни Деппа.
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Полицейский, приехавших в тот вечер, когда, по словам Херт, была драка, дал показания. Как пишет Deadline, полицейский рассказал, что актриса была заплаканной, он внимательно осмотрел лицо девушки, и никаких намеков на синяки и травмы не обнаружил. Актриса отказалась подавать заявление на мужа, добавив, что она в порядке.
Эмбер Херд пока не прокомментировала слова полицейского.
Напомним, ранее судебный психолог Шеннон Карри, присутствующая на заседаниях Деппа и Херд, обнаружила у актрисы два расстройства!
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."