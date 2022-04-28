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Эмбер Херд наврала о том, что Джонни Депп ее избил – есть доказательство ее лжи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 15:33
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С момента расставания Деппа и Херд прошло шесть лет, а судебные тяготы между бывшими супругами продолжаются
Появились новые детали в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Появились новые детали в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Вот уже несколько лет бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Херд публично выясняют отношения, а в их конфликте появляются все новые подробности. Актриса заявляет, что звезда "Пиратов Карибского моря" зверски ее избивал, ревновал, оскорблял. Депп в свою очередь утверждает, что никогда не поднимал руку на бывшую супругу.

Но теперь Эмбер придется прокомментировать фото побоев, которые она опубликовала еще в 2016 году и обвинила во всем Джонни Деппа.

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/ Фото: Instagram

Полицейский, приехавших в тот вечер, когда, по словам Херт, была драка, дал показания. Как пишет Deadline, полицейский рассказал, что актриса была заплаканной, он внимательно осмотрел лицо девушки, и никаких намеков на синяки и травмы не обнаружил. Актриса отказалась подавать заявление на мужа, добавив, что она в порядке.

Эмбер Херд пока не прокомментировала слова полицейского.

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Напомним, ранее судебный психолог Шеннон Карри, присутствующая на заседаниях Деппа и Херд, обнаружила у актрисы два расстройства!

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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