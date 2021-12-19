Возраст, знакомство с принцем Гарри и тайная свадьба: какую ложь Меган Маркл разоблачили

О чем врала Мегана Маркл / Фото: Getty Images

Королевские эксперты сомневаются в правдивости некоторых фактов из биографии Меган Маркл. Только в том самом скандальном интервью герцоги Сассекских соврали 17 раз. Сама супруга принца Гарри старается не комментировать разоблачения королевских экспертов и пользователей Сети. Тем не менее, новая информация о Меган Маркл продолжает появляться.

Возраст Меган Маркл

На днях в СМИ стали обсуждать, что на самом деле Меган Маркл не 40 лет. Слухи о том, что супруга принца Гарри скрывает свой возраст возникают не первый раз. На этот раз причиной для обсуждений возраста Меган Маркл стало письмо герцогини Сассекской адресованное своему бывшему помощнику Джейсону Кнауфу, который взаимодействовал с авторами книги "В поисках свободы" о ее детстве. Королевский биограф Анджела Левин обратила внимание на одну деталь.

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Дория ушла от Тома, когда Меган было два года (они переехали в другую часть года в 45 минутах). Другим его детям на тот момент было 15 и 17 лет. Меган на 13 лет младше своей единокровной сестры, а значит, ей вовсе не 40, — процитировала биограф.

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Сестре Меган, Саманте, сейчас 57 лет. И если вычесть их 13-летнюю разницу в возрасте, как указано в биографии Меган, то выясняется, что герцогине 44 года.

Меган Маркл пока это не комментировала.

Знакомство Меган Маркл с принцем Гарри

Во всех интервью Меган рассказывала, что ничего не знала о принце Гарри и его семье до знакомства с ним. Королевские эксперты и поклонники британских монархов сомневаются в правдивости этих слов.

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Например, ранее в Сети появилось фото на котором Маркл (на тот момент она была начинающей актрисой) позирует в руках с журналом, на обложке которого красуется Кейт Миддлтон. Снимок сделан за несколько лет до знакомства с Гарри. В Twitter стали возмущаться, что Меган снова соврала.

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Также друзья Меган Маркл рассказывали, что в подростковом возрасте она якобы тяжело переживала смерть принцессы Дианы. Тогда будущая герцогиня и ее подруга пересматривали фильм о свадьбе принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Как утверждает бывшая подруга герцогини Сассекской Лиззи Канди, знакомство Меган и Гарри не было случайностью. Канди рассказывает, что актриса хотела познакомиться с каким-нибудь известным британцем. А когда достигла своей цели, то со старыми друзьями перестала общаться.

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Ну, а Меган в очередной раз никак не комментирует все эти факты.

Свадьба с принцем Гарри

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что они с принцем Гарри поженились на несколько дней раньше, чем все думают. Церемонию, за которой наблюдал весь мир, она назвала просто "спектаклем" для публики.

Поцелуй Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Чуть позже архиепископ Кентерберийский, который присутствовал на "тайной" церемонии, заявил, что Меган все перепутала – это была просто репетицией перед настоящей свадьбой.

Также в СМИ появился документ, подтверждающий, что законными мужем и женой герцоги Сассекские стали 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

Копия свидетельства о браке принца Гарри и Меган Маркл / Фото: The Sun

О жизни во дворце

Меган Маркл не раз жаловалась, что жизнь в королевской семье не похожа на сказку. Во время откровений Опре Уинфри супруга принца Гарри рассказал, что ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время нахождения в Британий. Королевский биограф Эндрю Мортон обвинил Меган во лжи.

Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, – сказал биограф.

Он отметил, что пара неоднократно выезжала за рубеж, кроме того, в 2019 году Маркл на частном самолете прилетела в Нью-Йорк для празднования дня рождения.

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