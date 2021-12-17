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Елизавете II пришлось отменить семейный прием перед Рождеством

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 09:48
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К Рождеству в королевской семье в этом году приковано особое внимание. Но соберутся ли британские монархи за рождественским столом пока нет информации
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Елизавета II уже не одну неделю готовится к первому Рождеству без принца Филиппа. Пока все гадали, приедет ли на новогодние праздники принц Гарри, теперь появилась информация, что Рождество в королевской семье под угрозой срыва.

Как пишет BBC, Елизавета II отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке в связи с ухудшение эпидемиологической обстановки в Британии, где сейчас слишком большой процент заразившихся новой мутацией COVID-19 — штаммом Омикрон. Королевская семья должна была собраться 23 декабря.

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Это предупредительная мера, поскольку, если бы обед все же состоялся, он бы поставил под угрозу рождественские мероприятия слишком многих людей, – рассказал инсайдер.

Принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II и принц Чарльз
Принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II и принц Чарльз / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Представители королевской семьи отказались комментировать новость, отметив, что "семейный обед – частное мероприятие".

Будет ли Ее Величество принимать гостей на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме пока нет информации.

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Напомним, ежегодно королевская семья собирается на Рождество вместе. Исключением стал только прошлый год, когда из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп остались в Виндзорском замке. Тогда Ее Величество впервые за 33 года отмечала без родственников

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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