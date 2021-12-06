Возвращение в Хогвартс: вышел новый тизер реюниона Гарри Поттера (видео)

Канал HBO опубликовал новый ролик по реюниону "Гарри Поттера" / Фото: YouTube

В первый день 2022 года платформа HBO Max выпустит специальный эпизод к 20-летию фильмов о "Гарри Поттере". Это как с "Друзьями", но круче.

Исполнители главных ролей во франшизе встретятся спустя два десятка лет и расскажут истории со съемок фильмов, полюбившихся миллионам.

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Новый тизер, в котором засветились Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Марк Уильямс (Артур Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и другие, опубликован в YouTube-канале HBO Max.

К ним также присоединятся Хелена Бонем Картер, Джейсон Айзекс, Гэри Олдмен, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Том Фелтон, Эванна Линч и другие.

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Когда премьера

Спецвыпуск под названием "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) выйдет в полночь 1 января 2022 года на канале HBO Max.

Что известно о "Гарри Поттере"

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

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Студия Warner Bros. также выпустила спин-офф – "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквел – "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018). В 2022 году ожидается выход третьей части "Фантастических тварей".

Ранее создательница вселенной Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг попала в скандал. Она высказала свое негативное отношение к трансгендерам и их сторонникам. За это Роулинг начали травить в Сети.

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