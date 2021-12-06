Повернення до Гоґвортсу: вийшов новий тизер реюніону Гаррі Поттера (відео)

Канал HBO опублікував новий ролик по реюніону "Гаррі Поттера" / Фото: YouTube

У перший день 2022 року платформа HBO Max випустить спеціальний епізод до 20-річчя фільмів про "Гаррі Поттера". Це як з "Друзьми", але крутіше.

Виконавці головних ролей у франшизі зустрінуться через два десятки років і розкажуть історії зі зйомок улюблених фільмів.

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Новий тизер,в якому засвітилися Роббі Колтрейн (Рубеус Геґрід), Марк Вільямс (Артур Візлі), Меттью Льюїс (Невілл Лонґботом) та інші, опубліковано у YouTube-каналі HBO Max.

До них також приєднаються Гелена Бонем Картер, Джейсон Айзекс, Гері Олдмен, Емма Вотсон, Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Том Фелтон, Евана Лінч та інші.

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Коли прем'єра

Спецвипуск під назвою "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) вийде опівночі 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.

Що відомо про "Гаррі Поттера"

Перший фільм "Гаррі Поттер та філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Загалом було вісім фільмів, прем'єра останнього відбулася у 2011 році.

Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

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Студія Warner Bros. також випустила спін-офф – "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) та його сіквел – "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда" (2018). У 2022 році очікується вихід третьої частини "Фантастичних звірів".

Раніше творець всесвіту Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг потрапила у скандал. Вона висловила своє негативне ставлення до трансгендерів та їх прихильників. За це Роулінг почали цькувати в Мережі.

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