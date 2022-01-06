Впереди Рождество: ТОП-5 колядок от украинских знаменитостей

Колядки от украинских исполнителей

Накануне католического Рождества Dzidzio, Полякова, Пономарев и Леся Никитюк растрогали своих поклонников песней "Христос народився" с симфоническим оркестром.

Писать рождественские песни и каверы на известные праздничные композиции уже стало доброй традицией для украинских исполнителей.

Реклама

Мы собрали самые мелодичные поздравления от украинских звезд с Рождеством.

Тина Кароль

Певица записала свою версию "Роди, Боже, жито на новеє літо" и даже снялась в очень аутентичном клипе в традиционном украинском наряде.

Реклама

Настя Каменских

Певица записала целый альбом музыкальных композиций к Рождеству – Xmas with NK. Одной из них стала известная во всем мире мелодия "Щедрик".

Олег Скрипка

Еще одна версия любимого "Щедрика" в исполнении Олега Скрипки! Музыкант записал кавер к 104-й годовщине написания "Щедрика", которую отмечали в 2020 году.

Реклама

Ирина Билык, Тина Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Александр Пономарев

Очень часто звезды записывают совместные композиции. Многоголосие любимых знаменитостей передает волшебную атмосферу Рождества!

Олег Винник, Таюне, Александр Пономарев

Еще одно звездное трио с Александром Пономаревым. Традиционная украинская колядка приобрела новое современное звучание!

Не только песни, но и фильмы поднимают нам настроение и передают атмосферу праздника. Самые рождественские фильмы мы собрали в нашей подборке.