Врезала, как отрубила! Продюсер Мозговая не обошла стороной ссору Поляковой и Билозир

Алена Мозговая потроллила Олю Полякову и вспомнила об Оксане Билозир / Фото: facebook/polyakovamusic, instagram.com/oksana.bilozir, facebook.com/olenamozgova1

Уже несколько дней между Оксаной Билозир и Олей Поляковой продолжается конфликт через известное произведение Мирослава Скорика "Мелодія". Так, Билозир обвинила свою коллегу в плагиате, пригрозила судом и вспомнила ей кокошник, который был частью ее образа. Полякова в свою очередь пристыдила артистку за угрозы и заверила, что ее совесть чиста и она не нарушала авторские права.

Продюсер Алена Мозговая по просьбе поклонников решила кратко прокомментировать этот скандал.

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Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну вот такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка", – написала продюсер у Facebook.

Отметим, что фраза "а я просто украинка, украиночка" взята из композиции Оксаны Билозир "Украиночка".

Поклонники Мозговой отметили, что она как всегда четко подобрала слова:

Молодец! Врезала, как отрубила.

Скриншот Facebook

Кратко и точно! В отличие дамы в кокошнике, которая уже всех задолбала рассказами о своем русскоязычном репертуаре до войны, у Оксаны Билозир всегда был украиноязычный.

Скриншот Facebook

Они еще и в тур по Америке вроде бы собираются, патриоты наши. А перед бойцами выступить не хотят?

Скриншот Facebook

Пани Аленка, как всегда восхищаюсь вашими комментариями.

Скриншот Facebook

Напомним, на днях Екатерина Осадча осудила Оксану Билозир за ссору с Олей Поляковой. Телеведущая считает, что не время бить горшки.