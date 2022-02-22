Все буде добре: Океан Ельзи провели концерт на "мосту Кличко" в Киеве (видео)

Сегодня "Океан Эльзы" выступил с объединительным концертом в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

22 февраля в 15:00 "Океан Эльзы", которые снова спели о весне, выступили на Пешеходно-велосипедном мосту (более известный как "мост Кличко"), чтобы показать, что "мы сильные и объединенные".

На мероприятии присутствовал стриммер сайта "Сегодня", который застал большое количество народа. На бесплатный концерт-объединение мог попасть каждый желающий.

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"Океан Эльзы" решил дать неожиданный концерт на Пешеходно-велосипедном мосту. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Океан Эльзы" собрал сегодня киевлян и гостей города на объединительный концерт под лозунгом "Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и объединены!"

Святослав Вакарчук спел несколько хитовых песен вместе со всеми собравшимися.

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Отметим, группа уже четыре года не давала концерты на больших стадионах и шесть лет не выпускала новых альбомов.

В 2021 году фронтмен коллектива Святослав Вакарчук выпустил сольный альбом "Оранжерея", который посвятил отцу.

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Осенью прошлого года группа сообщила о начале работы над новым альбомом и анонсировала мировой тур, который начнется концертом на киевском НСК "Олимпийский" (25 июня).

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Напомним, Святослав Вакарчук впервые признался, как изменилась его жизнь после рождения отпрыска.