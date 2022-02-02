Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева
Поиск на segodnya.ua

Рианна беременна

Суицид Мисс США

Эктор о сексе

Саниной плохо

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Святослав Вакарчук впервые признался, как изменилась его жизнь после рождения сына

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 12:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Святослав Вакарчук впервые стал отцом в августе прошлого года. Лидер группы "Океан Эльзы" почти не говорит о своей личной жизни, но в новом интервью рассказал о своем сыне
Святослав Вакарчук впервые рассказал о своем cыне
Святослав Вакарчук впервые рассказал о своем cыне / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Как признался 46-летний музыкант в интервью журнала "Теленеделя", рождение сына Ивана вдохновило его на запись альбома колыбельных.

Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать, – сказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Реклама

Вакарчук добавил, что после того как он стал отцом, у него произошла переоценка ценностей.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

В июне прошлого года музыкант расстался с возлюбленной Ляля Фонарева. Пара была вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

Чуть позже стали появляться слухи, что Святослав Вакарчук стал отцом в первый раз. Музыкант подтвердил рождение сына Ивана, которого назвал в честь отца, но имя мамы малыша неизвестно.

Реклама

Святослав Вакарчук не обсуждают свою личную жизнь. Поговаривают, что избранницей артиста является 39-летняя Евгения Яцута.

Евгения Яцута
Евгения Яцута / Фото: vogue.ua

Она работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая занимается производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и сериал "Чернобыль" от HBO.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять