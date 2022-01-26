Все с согласия актера? Эвелина Бледанс выступила в защиту детей Куравлева, отправивших его в дом престарелых

Артистка поддержала детей Леонида Куравлева / Фото: открытые источники

За последние несколько недель в Сети появляется очень тревожная информация о здоровье Леонида Куравлева, известного российского актера. Также много негативных комментариев о том, почему семья артиста не заботится о нем, а отдала на попечение дома престарелых.

Ввиду ажиотажа по теме актриса Эвелина Бледанс в интервью Woman.ru поделилась мнением о том, что в это непростое время не стоит осуждать его детей. По ее словам, в семье Куравлева никаких скандалов не было, а ситуация в Сети была искусственно раздута злопыхателями.

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Эвелина Бледанс / Фото: Instagram

Никто его не сдавал. Там ситуация другая, он попал в реабилитационный центр, по-моему, на три месяца. Да, находится так круглосуточно, то есть с проживанием, но это было сделано с его согласия.

Бледанс уверена, что никто бы не смог отправить артиста в дом престарелых против его воли, поскольку он очень властный человек. Очевидно, ему нужна была такая помощь, которую семья оказать не в состоянии, тем более, что после смерти супруги Нины он больше погрузился в себя и очень тяжело переживал происходящее.

Новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

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Никто его туда на всю жизнь не отправлял. У них крепкая семья, между отцом и дочерью прекрасные отношения, и естественно он вернется домой, как только поправится.

Актриса подчеркнула, что дети Куравлева поступили правильно, тем более, что это вынужденные и временные меры.

Ну, а поклонники в любом случае желают артисту скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее друг Куравлева рассказал, почему актер мог оказаться в доме престарелых.