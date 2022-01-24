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"Он просто достал": друг Куравлева объяснил, почему актер мог оказаться в доме престарелых

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 11:22
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Леонид Куравлев с лета прошлого года находился в доме престарелых, куда советского актера определили дети
Друг Куравлева рассказал о тяжелом характере актера
Друг Куравлева рассказал о тяжелом характере актера / Фото: Instagram

Ранее появлялась версия, что дети Куравлева хотели помочь отцу, так как после смерти жены он закрылся и ни с кем не хотел общаться. Чуть позже в СМИ стали писать, что дочь звезды советских фильмов не заботилась об отце. Родные актера никак не комментируют эту тему.

Друг Куравлева сценарист Аркадий Инин озвучил несколько версий, почему актер мог оказаться в доме престарелых.

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Первая — он просто достал. Потому что Леня человек с характером, состояние у него физическое плохое. И она (дочь) тоже должна работать, у нее своя жизнь, и ей просто не хватило сил. Вторая версия — забота. Она просто поняла, что не справится в медицинском плане с его состоянием, если он будет просто дома лежать, – сказал Инин в программе "Звезды сошлись".

Аркадий Инин прокомментировал, почему Леонид Куравлев мог оказаться в доме престарелых
Аркадий Инин прокомментировал, почему Леонид Куравлев мог оказаться в доме престарелых / Фото: Скриншот из YouTube

Что известно о состоянии Леонида Куравлева

В Коммунарку актер попал в разгар новогодних праздников прямо из дома престарелых, где артист обитал последние полгода. Тогда медики подозревали у него коронавирус, в итоге диагноз звучал как вирусно-бактериальная пневмония. На КТ установили, что у Куравлева поражены легкие на 25 и 30 процентов.

Чуть позже появилась информация, что актер перенес экстренную операцию на желудке. Под постоянным наблюдением врачей Куравлев находился в течение двух недель. На днях появилась информация, что актера решили перевести в хоспис.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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