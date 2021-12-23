Все закончилось очень плохо: El Кравчук приоткрыл завесу личной жизни

El Кравчук рассказал о романе, который закончился криминалом / Фото: пресс-служба

Ранее El Кравчук рассказал нам об уходе за собой, и что современные мужчины совсем не должны стесняться пользоваться кремом или ходить к косметологу.

Большое интервью артиста скоро выйдет на сайте "Сегодня", а пока делимся с вами еще одним интересным фрагментом из него - о личной жизни певца.

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Честно говоря, я в поиске, но всегда когда я занимаюсь собой и своей жизнью, у меня не очень складывается на творческом фронте. Все мои исчезновения – значит я занимаюсь личной жизнью. Все мои появления – значит какие-то "лажи" и я что-то опять ищу, – смеется El Кравчук.

И как бы мы ни старались, артист не стал раскрывать все подробности своих отношений, а лишь обмолвился, что последний роман закончился плачевно.

Распространятся не хочу, последние отношения закончились очень плохо – и настолько плохо, что прям криминальная история. Это в Германии было. Ой, там вообще кошмар! Рановато вам знать о том, что происходило со мной, пока меня не было некоторый период в Украине. Давайте постепенно, – улыбается артист.

El Кравчук рассказал о личной жизни / Фото: пресс-служба

По словам певца, у него никак не получается найти тот самый баланс между личной жизнью и карьерой.

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Думаю, что получится. Я верю, что у каждого человека все выйдет в нужный момент и специально не нужно ничего делать. Все должно прийти тогда, когда должно прийти, – уверяет El Кравчук.

Артист признается – в любом случае от своего опыта и жизненного пути он кайфует, а вот на написание песен дела амурные его вдохновляют редко.

Честно говоря, когда идешь по Монте-Карло, например, по набережной, по бутикам – совершенно не хочется писать никакие песни (смеется). Это ужасная вещь – начинаешь понимать буржуазность всего этого подхода. Ты понимаешь, что ты музыкант, твое предназначение в совсем ином, а тебе настолько все это не нравится – такой потребительский образ жизни. А я ведь не потребляю, а произвожу, – говорит артист.

При этом певец заявляет, что может написать что-то "настоящее" лишь когда рядом честные и искренние люди, а отношения без фальши и наигранных улыбок.

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