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El Кравчук об уходе за собой: Не стесняюсь говорить, что хожу к косметологам

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
20 декабря, 19:00
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Знаменитый украинский певец El Кравчук рассказал о стереотипах, связанных с уходом за собой у мужчин, о своей системе питания и уколах красоты
El Кравчук рассказал об уходе за своей коже и правила питания
El Кравчук рассказал об уходе за своей коже и правила питания / Фото: пресс-служба

Несмотря на то, что общество понемногу избавляется от стереотипов, для кого-то дико видеть или слышать о том, как мужчина пользуется кремом для лица или ходит на процедуры, но точное не для El Кравчука, который ранее напомнил о себе необычным способом.

Легендарный артист дал интервью "Сегодня", полня версия которого выйдет чуть позже. А пока публикуем фрагмент об уходе за собой.

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Как признался El Кравчук, он ухаживает за своей кожей, следит за питанием и занимается спортом. 44-летний певец рассказал о своей диете и процедурах у косметолога.

Диета у меня называется "Первобытная" – представьте, что люди ели десятки тысяч лет назад – я стараюсь подстроить свой рацион с учетом этого. Тогда не было муки? Все, значит хлеб не ем. Были орехи, ягоды, мясо, – делится El Кравчук.

El Кравчук рассказал об уходе за собой
El Кравчук рассказал об уходе за собой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Аппаратная косметология – это норма для El Кравчука. Андрей (настоящее имя артиста – Ред.) ходит к специалистам, чтобы поддерживать форму – к пример, перед съемками клипа. К тому же, артистам, которые часто носят грим, просто необходимо дополнительно следить за кожей.

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Я не стесняюсь сказать, что я хожу к косметологам, не часто, но периодически, когда сезонно необходимо. Например, я снимаю клип и к этому события могу что-то сделать, – говорит певец.

Однако уколы, к примеру, ботоксом El Кравчук не делает ради того, чтобы сохранить мимику.

Если сделаю укол, это поменяет мою мимику , это мне не подходит. Я не модель, чтобы просто молча позировать. Сегодня не обязательно делать большое количество уколов. Мезотерапию делал неоднократно, но это больно ужасно! Я современный мужчина, кремами для лица тоже пользуюсь. У нас такая экология, хочется себя нормально чувствовать! К этому не надо относится по-ханжески, – уверяет артист.

Однажды El Кравчук попал в научно-исследовательский институт в городе Глухове, где есть завод, производящий косметические средства из конопли и льна.

Я подумал: будет у меня свободное время и возможность, я бы поддержал подобное производство и с удовольствием сделал бы для мужчин что-то (линию косметики – Ред.). В черной коробочке, чтоб они не стеснялись (смеется).

Ранее El Кравчук рассказал о реакции людей на его акцию в центре Киева.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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