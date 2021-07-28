Причина – в гиперопеке родителей: психолог объяснила трагичную судьбу Бритни Спирс

Певица спит и видит как избавиться от родительского контроля. Артистка уже много лет в заложницах собственного отца, но недавно она смогла лично нанять нового адвоката, который обещает помочь Бритни

Психолог объяснила трагичную судьбу Бритни Спирс: всему виной гиперопека родителей / Фото: instagram.com/britneyspears

На видео в Instagram мы видим ту Бритни, к которой привыкли: она танцует дома и выглядит вполне счастливой. Хотя у многих ее поклонников эти ролики вызывают тревогу. Но что певица чувствует на самом деле?

То, что попадает в профиль Бритни, контролирует целая команда опекунов. Каждый четверг они собираются и составляют план на неделю: от контрактов до содержания постов в Instagram знаменитости.

Об условиях своей опеки Бритни писать запрещено. Хотя именно это является основой конфликта звезды с родителями.

Переломным стал 2008-й: тогда Спирс попала в психиатрическую больницу и ее признали недееспособной. Опекуном назначили отца, Джеймса Спирса.

Но ответы, считают психологи, стоит искать намного раньше – в детстве Бритни.

Спирс постоянно находилась под гиперопекой родителей. Когда другие подростки бунтовали – она ​​послушно строила карьеру звезды.

Если Бритни Спирс подавляли, то она, естественно, сопротивлялась тогда или не могла сопротивляться и начала это делать в более позднем возрасте... Ее психоэмоциональная травма осталась в подростковом возрасте. И поэтому психологически Бритни Спирс вела себя во взрослом возрасте как подросток, – считает психолог Алена Рихальская.

Именно сопротивлением психолог объясняет увлечение артистки алкоголем и наркотиками. Опека отца не решила проблемы, а лишь обострила их.

Бритни Спирс не будет выступать, пока ее контролирует отец / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс не позволяют забеременеть, распоряжаться своими финансами. И это при том, что она продолжает зарабатывать миллионы своим творчеством. Удобное положение, чтобы воспользоваться ее деньгами, – упрекают фанаты опекуна Спирс.

Отец певицы эти обвинения отрицает:

Я сообщаю о каждом потраченном центе ежегодно. Как я могу что-то украсть? Калифорнийский суд должен решить, что лучше для моей дочери. Других это не касается.

Опека Джеймса Спирса продолжается уже 13 лет. Недавно Бритни наняла нового защитника – адвоката Мэтью Розенгарта. Он публично пообещал освободить певицу от ее отца.

Сама Бритни, обращаясь к судьям, подчеркнула – ее опекуны, в частности отец, должны попасть в тюрьму за то, что с ней сделали. Но пока ее цель – просто избавиться от круглосуточного контроля.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс завершает карьеру из-за опекунства отца.