Вся в отца! Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшую дочь Лилибет (фото)

Гарри и Меган показали фото дочери Лилибет с дня ее рождения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Меган Маркл и принц Гарри с детьми приезжали в Великобританию на Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. Вместе с монархиней они и отпраздновали день рождения своей дочери. Герцоги Сассекские подождали официального окончания торжественных мероприятий и только потом решили поделиться новыми кадрами с Лилибет.

И вот у Instagram наконец-то показали первый портрет годовалой Лилибет. Вы только посмотрите, какая милашка

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Первый портрет Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

Снимок сделала подруга Меган и Гарри, фотограф Мисан Харриман, которая присутствовала на дне рождения.

Для меня была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет со своей и ее семьей! – отметила фотограф.

Фото с дня рождения правнучки Елизаветы II / Фото: instagram.com/misanharriman

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В Сети в восторге от новых фотографий Лилибет, которая, кстати, находится на восьмом месте в списке претендентов на британский престол. Некоторые пишут, что девочка – такая же рыжеволосая, как и ее папа.

Принц Гарри в детстве / Фото: Getty Images

Дочь Гарри!

Сладкий ангел.

Копия отца.

Очаровательная.

Скриншот Instagram

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями 4 июня 2021 года. У них родилась дочь, которую назвали в честь покойной принцессы Дианы и Елизаветы II – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Кстати, Лилибет – семейное прозвище британской королевы.

Супруги также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось три года.

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Напомним, Гарри и Меган перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Через год они потеряли статус покровителей ряда учреждений и организаций, а у внука Ее Величества отобрали почетные военные титулы.

В марте 2021-го пара дала скандальное интервью Опри Уинфри, в котором сделала ряд резонансных заявлений о королевской семье – от обвинений в расизме до травли во дворце и СМИ.

Ранее мы писали, что настоящей звездой на юбилеи правления Елизаветы II стал ее правнук – принц Луи, который проявил свой бунтарский характер.