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Лилибет – 1 год! Как королевская семья поздравила дочь принца Гарри с днем рождения

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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4 июня, 19:54
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Сегодня, 4 июня, дочери принца Гарри и Меган Маркл исполняется один год. Смотрите, как члены королевской семьи поздравили малышку
Королевская семья поздравила дочь принца Гарри и Меган Маркл с первым днем рождения
Королевская семья поздравила дочь принца Гарри и Меган Маркл с первым днем рождения / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл сбежали из Великобритании, обвинили королевскую семью в расизме и травле, и уже два года живут в США, члены монаршего семейства все равно поздравили их дочь Лилибет с днем рождения.

К слову, сейчас принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время прибыли в Великобританию, чтобы отпраздновать Платиновый юбилей Елизаветы II.

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Желаем Лилибет самого счастливого первого дня рождения, – написано в официальном аккаунте Елизаветы II в Twitter.

Скриншот: Twitter

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые проводят день в Уэльсе со своими старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, также поделились сообщением в Twitter, написав:

Поздравляем с днем ​​рождения Лилибет, которой сегодня исполняется год!

Скриншот: Twitter

Дедушка Лилибет, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, написали в Twitter:

Поздравляем Лилибет с первым днем рождения сегодня!

Скриншот: Twitter

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы.

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В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором сделала ряд резонансных заявлений о королевской семье – от обвинений в расизме до травли во дворце и СМИ.

Напомним, Елизавета II пропустит свое любимое мероприятие из-за проблем с мобильностью.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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