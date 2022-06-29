Алексею Панину есть что сказать Путину / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди представителей российского шоу-бизнеса не так и много смельчаков, которые осудили войну в Украине. Большинство из них переехали за границу. Недавно группа "Little Big" презентовала видеоклип, в котором музыканты высмеяли современную Россию. А певице Алле Пугачевой рашисты угрожают компроматом, если та станет защищать мужа Максима Галкина.

Из Испании критикует террористические действия Кремля и Алексей Панин. После обстрела торгового центра в Кременчуге российский актер записал обращение к своим коллегам. Панин не понимает, почему они молчат. Вскоре после публикации Telegram канал Панина был заблокирован из-за активности "ботофермы" рашистов.

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Алексей Панин проживает в Испании. Фото Telegram канал актера

Панин создал резервный профиль, и обратился напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. Актер напомнил диктатору кровавые преступления внутри страны.

Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я не боюсь говорить правду, говорить вам в лицо. Вы страна, бл*, уродов, – эмоционально высказался Панин.

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Напомним, ранее российский актер рассекретил сексуальную ориентацию "пешки" Путина, певца Николая Баскова.