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На 121 день войны LITTLE BIG высмеяли рашистов в провокационном клипе (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 17:52
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Из-за войны российская группа переехала из РФ в США. Но только сейчас прервала свое молчание премьерой откровенного клипа против путинской власти

Лидер LITTLE BIG Илья Прусикин и солистка коллектива Софья Таюрская еще в первые дни военного вторжения РФ в Украину не подержали путинский режим и сделали фото в футболках с надписью "Нет войне". После этого коллектив замолчал на три месяца.

На 121 день войны в Украине LITTLE BIG прервали затянувшееся молчание и представили клип на новую песню – GENERATION CANCELLATION.

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Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны, – написала группа в описании под видео на YouTube.

В ролике можно увидеть множество отсылок и "пасхалок" к нынешней геополитической ситуации в мире. Таким образом коллектив высмеял российские власти и пропаганду.

Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны, – заявил фронтмен LITTLE BIG, Илья Прусикин.

Как оказалось, коллектив выехал из России и сейчас находится в Лос-Анджелесе, США.

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Ранее Пэрис Хилтон надела амулет в сине-желтых цветах и призналась в любви к Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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