Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

На Аллу Пугачеву есть компромат: рашисты угрожают Примадонне

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский пропагандист Антон Красовский заверил, что он он знает шокирующие подробности из биографии исполнительницы. И расскажет их, если Пугачева на кое-что решится
Рашист угрожает раскрыть компромат на Аллу Пугачеву
Рашист угрожает раскрыть компромат на Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/alla_orfey

Отъезд из России и активная антивоенная позиция Максима Галкина и Алы Пугачевой не могли остаться без внимания. Ежедневно в адрес юмориста звучат обвинения в предательстве и оскорбления со стороны российских пропагандистов.

Ранее Примадонна уже поставила на место рашистов, которые напали на ее супруга из-за его высказываний. Более того, исполнительница готова пойти "в наступление", если Галкину начнут выдвигать обвинения.

Реклама

Я слышал: "Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей, – пересказал слова Примадонны галерист Марат Гельман, которого в РФ признали иноагентом, пишет Стархит.

Марат Гельман/Скриншот из видео

Высказывание галериста прокомментировал рашист Антон Красовский. Путинист заявил, что у него есть компромат на Пугачеву.

Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что, – сказал Красовский в программе "Антонимы".

Российский пропагандист намекнул на долги Примадонны и якобы вспомнил нелицеприятный случай из жизни певицы.

Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал, – сказал рашист.

Также по мнению Красовского, звездное семейство не останется надолго в Израиле и скоро будет искать другую страну для жительства.

Реклама

Но в это же время Алла Борисовна и Максим Галкин наслаждаются отдыхом. Ранее юморист показал похудевшую супругу в коротких шортах.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять