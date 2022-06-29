На Аллу Пугачеву есть компромат: рашисты угрожают Примадонне

Российский пропагандист Антон Красовский заверил, что он он знает шокирующие подробности из биографии исполнительницы. И расскажет их, если Пугачева на кое-что решится

Рашист угрожает раскрыть компромат на Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/alla_orfey

Отъезд из России и активная антивоенная позиция Максима Галкина и Алы Пугачевой не могли остаться без внимания. Ежедневно в адрес юмориста звучат обвинения в предательстве и оскорбления со стороны российских пропагандистов.

Ранее Примадонна уже поставила на место рашистов, которые напали на ее супруга из-за его высказываний. Более того, исполнительница готова пойти "в наступление", если Галкину начнут выдвигать обвинения.

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Я слышал: "Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь. Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей, – пересказал слова Примадонны галерист Марат Гельман, которого в РФ признали иноагентом, пишет Стархит.

Марат Гельман/Скриншот из видео

Высказывание галериста прокомментировал рашист Антон Красовский. Путинист заявил, что у него есть компромат на Пугачеву.

Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что, – сказал Красовский в программе "Антонимы".

Российский пропагандист намекнул на долги Примадонны и якобы вспомнил нелицеприятный случай из жизни певицы.

Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал, – сказал рашист.

Также по мнению Красовского, звездное семейство не останется надолго в Израиле и скоро будет искать другую страну для жительства.

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Но в это же время Алла Борисовна и Максим Галкин наслаждаются отдыхом. Ранее юморист показал похудевшую супругу в коротких шортах.