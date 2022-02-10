Вы удивитесь: как дочь Заворотнюк называет свою бабушку

/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

За последнюю неделю Анна Заворотнюк у себя в Instagram успела прокомментировать слитые в Сеть фото мамы и последние слухи о состоянии здоровья актрисы, свой отдых на дорогих курортах. Теперь подписчики поинтересовались, как себя чувствует мама Анастасии Заворотнюк.

Стоит отметить, что Анна свою бабушка называет Валек и подписчики это уже знают.

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Валек хорошо, дай ей бог здоровья

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Напомним, в августе маме звезды "Моей прекрасной няни" Валентине Борисовне Заворотнюк исполнилось 78 лет. Она редко появляется на публике, но внучка в честь для рождения показала совместной фото с бабушкой.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит мама актрисы / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Валентина Заворотнюк является народной артисткой России. Мама Анастасии много лет играла на сцене ТЮЗа в Астрахани. Сейчас Валентина Борисовна ухаживает за своей дочкой.

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Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. По последним данным, актриса большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении. У нее частично парализована правая часть тела.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

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/ Фото: kp.ru

Ранее стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк не ладит с дочерью актрисы.