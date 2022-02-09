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Дочь Заворотнюк не ладит с отчимом Петром Чернышевым – причина

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 10:58
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Анна Заворотнюк часто отвечает на разные вопросы о семье и близких, но не любит говорить о своем отчиме
Стало известно о натянутых отношениях Анны Заворотнюк и Петра Чернышева
Стало известно о натянутых отношениях Анны Заворотнюк и Петра Чернышева / Фото: Instagram

Поклонники это заметили после того, как дочь звезды "Моей прекрасной няни" публично не поздравила Петра Чернышева с днем рождения, который он отмечал на днях. Тогда она просто ответила: "А должна?". В СМИ стали говорить непростых отношениях Петра Чернышева с падчерицей.

Сам фигурист никаких комментариев не дает, Анна тоже эту тему не комментирует, а вот друг семьи Алексей Демидов подтвердил, что они почти не разговаривают друг с другом.

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У них не сложилось душевных отношений. И, возможно, это из-за того, что каждый из них по-своему переживает общую семейную беду. Чернышев все держит глубоко в себе. Анна же взяла манеру делиться с подписчиками в Instagram, что раздражает Петра, – сказал Демидов в беседе с kp.ru.

Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В окружении дочери актрисы отмечают, Чернышев не может запретить Анне говорить о матери, но все это ему очень не нравится. Единственное на что он смог повлиять, чтобы она не выкладывала фото младшей сестры Милы.

К слову, иногда Анна жалуется, что устала от вопросов о маме, но при этом продолжает на них отвечать.

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Напомним, недавно дочь Заворотнюк возмутилась, что ее осуждают из-за отдыха на дорогих курортах. Как отмечает сама Анна, мама хотела бы видеть ее счастливой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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