Взяла в руки автомат. 18-летняя певица проходит курсы тактической военной подготовки (фото)

Молодая певица хочет вдохновить украинцев на военную подготовку / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие представители шоу-бизнеса вместо микрофона взяли в руки оружие. Каждый день о текущей ситуации на передовой в соцсетях пишет фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Не отстает от старших звездных коллег и молодое поколение. 18-летняя певица Полина Дашкова приняла серьезное решение учиться тактической военной самообороне. Трижды в неделю юная исполнительница по два часа в день вместе с другими украинцами посещает курсы. Тренер – командир по тактической подготовке военных ВСУ с позывным "Инструктор", известен в соцсетях, как AliMonkey или Олекса.

Реклама

Полина с тренером. Фото: менеджмент певицы

Исполнительница хита "Плакала Калина" первый месяц полномасштабной войны прожила в Закарпатье. Затем вернулась в родной Киев, работала над новым материалом в студии и выступала на благотворительных концертах. Полина решила снять, как сама говорит, "розовые очки". Вот поэтому и взяла в руки автомат. Правда, пока только его макет.

Полина Дашкова на учебе. Фото: менеджмент певицы

Я считаю, что такие тренировки нужны каждому украинцу, ведь это гораздо более полезные умения и нагрузка, чем в обычном спортклубе. Тем более у нас в стране война, мы живем каждый день, как последний, мы должны заботиться о себе и своих родных, и если придется – защищаться. А этому нужно научиться. Я считаю, что делаю важное дело, выпуская качественную украинскую музыку. Кроме этого, надеюсь, что замотивирую кого-то на такие учения своим примером, – поделилась с "Сегодня" Полина.

Кто такая Полина Дашкова?

Полина Дашкова – юная 18-летняя певица. Учится в Киевской эстрадно-цирковой академии на факультете "Менеджмент шоу-бизнеса". Участница музыкального фестиваля "Черноморские Игры 2021". Во время полномасштабной войны выпустила дебютную песню "Плакала Калина" сразу в трех версиях.

Реклама

Ранее мы писали, что лидер "Коррупции" Миша Крупин вернулся в родной Харьков.