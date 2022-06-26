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Тарас Тополя о побратимах на фронте и встрече с Зеленским. Военные хроники музыканта

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 июня, 16:29
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Фронтмен группы "Антитіла" с первых дней полномасштабной войны защищает Украину. Где находится семья Тополи и приходилось ли ему стрелять в человека – читайте в материале
Тарас Тополя откровенно рассказал о своей жизни в условиях войны
Тарас Тополя откровенно рассказал о своей жизни в условиях войны / Фото: Офис Президента Украины, instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя и его коллеги из рок-группы "Антитіла" уже пятый месяц преданно защищают Украину от рашистского нашествия в составе ВСУ. За эти ужасные дни музыкант многое пережил. Так, артист рассказывал в интервью сайту "Сегодня" об опасном моменте, когда его рота перебазировалась на другую позицию и была выпущена ракета.

Но это далеко не все. В интервью Славе Демину артист откровенно рассказал о том, приходилось ли ему стрелять в живого человека и о побратимах в плену. Об этом и другом читайте в нашем материале.

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Убивал ли Тарас Тополя на войне?

На вопрос о том, приходилось ли Тарасу стрелять в живого человека, артист завуалированно ответил. Однако, Тополя дал понять – оружием пользоваться он умеет и бывали случаи, когда эти навыки пригодились.

Философия группы "Антитіла" на этой войне – мы здесь работаем как парамедики и наша главная задача это спасать жизнь. Но отвечу немного обобщенно: у нас есть оружие, мы можем, умеем им пользоваться. И пользуемся при необходимости, – объяснил музыкант.

Тополя признался, что за эти месяцы войны неоднократно наступала необходимость применять оружие.

О побратимах в плену

Артист рассказал, что, к сожалению, некоторые его знакомые военные попали в плен.

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Я молю Бога, чтобы этого не произошло ни со мной, ни с моими друзьями, ни с музыкантами группы "Антитіла", с теми, кто мне ближе всех. Но, к сожалению, у нас в подразделении уже есть люди в плену. Я не буду вникать в детали, но, пожалуй, это ужасно, – поделился Тарас Тополя.

В то же время музыкант поразмышлял, что бы он делал в случае попадания в плен.

Я думал, смогу ли я убить себя. Я не знаю.

Музыканты на фронте с начала полномасштабной войны
Музыканты на фронте с начала полномасштабной войны / Фото: instagram.com/antytila_official

Встреча с президентом Украины

Тарас Тополя вспомнил, что последний раз встречался с Владимиром Зеленским в Харькове.

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Последний раз мы с ним общались около двух недель назад. Они приезжали с Ромой Машовцем (заместитель руководителя Офиса президента, – ред.), Андреем Борисовичем (Ермак – руководитель ОП, – ред.) в Харьков. У них там был ряд задач, и мы с ним общались, – поделился артист.

Как признался фронтмен "Антитіл", они с президентом "обсуждали разные детали и нюансы". Но какие именно – певец не стал рассекречивать.

Но я старался дать бодрости. Несмотря на то, что мы только вышли из боевого дежурства. Я буквально 30 минут как вылез из машины. Мы были довольно уставшие. Но пытались зарядить, дать силы и уверенности в том, что все будет нормально, – добавил музыкант.

Сколько денег тратит семья в США

Жена Тараса, певица Alyosha с тремя детьми, сейчас находится в США, где уже долгое время проживает семья Тополи.

/ Фото: Инстаграм

В Соединенных Штатах проживает большая часть моей семьи: мама, отчим, тетя, дядя, мои сводные сестры и братья. Очень много у меня там родственников, к счастью, они хорошо себя чувствуют в финансовом плане, – поделился артист.

Тарас Тополя объяснил, что жену и детей поддерживает его семья и обеспечивает всем необходимым. Также он рассекретил, сколько примерно средств нужно семье на проживание в США.

Их поддерживает моя мама и отчим. Великая им благодарность. Они (дети, – ред.) пошли в школу и в частную музыкальную школу, где владелец дал полный карт-бланш для них. То есть община пошла навстречу. Соответственно, есть какие-то потребности, которые закрываются. Также у нас были определенные сбережения. Сколько там Елена тратит ежемесячно на платья для благотворительных выступлений, на которые она регулярно летает, или какие-нибудь другие нужные вещи, – я этого не знаю. Но, вероятно, чтобы жить семье в Америке, нужно зарабатывать чистыми не менее 3-4 тысяч долларов, – поразмышлял певец.

Кстати, недавно Тарас Тополя рассказал, что ему пришлось пережить в свой 35-й день рождения на фронте.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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