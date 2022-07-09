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Лидер "Коррупции" Миша Крупин вернулся в родной Харьков. Что в первую очередь сделал артист? (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июля, 15:58
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Бывший подопечный скандального продюсера Юрия Бардаша собственными глазами увидел, что вражеская армия сделала с любимым городом. Какие ощущения испытал музыкант по приезду – читайте в материале
Миша Крупин приехал в родной город
Миша Крупин приехал в родной город

Пока продюсер Юра Бардаш сидит в Грузии и обвиняет украинских артистов в рекламе войны, его экс-подопечный Миша Крупин занимается волонтерством в Украине. Артист помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков. Также он занимается сбором средств на приобретение авто для передовой и дает благотворительные концерты в разных городах – от Одессы до Киева.

На днях Миша Крупин впервые с начала полномасштабной войны приехал в родной Харьков. В Instagram музыкант поделился, что ему представился случай увидеть всех знакомых. Вероятно, артист приехал в город с волонтерской миссией.

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Не был в родном городе с начала войны. Встретил почти всех. Харьковчане – это железо, – написал Крупин.

Очевидно, артист был безгранично счастлив попасть в родной город после столь долгой разлуки с ними.

Фронтмен "Коррупции" больше пяти месяцев не видел родного Харькова
Фронтмен "Коррупции" больше пяти месяцев не видел родного Харькова / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Также фронтмен группы "Коррупция" опубликовал видео, как он в центре города под гитару спел свою новую песню на украинском языке "У нашому місті". Не исключение, что это он сделал сразу после приезда:)

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Что известно о Мише Крупине?

41-летний солист группы "Коррупция" в первые дни полномасштабного вторжения РФ находился в Киеве. А его жена и ребенок – в Харькове. Впоследствии они перебрались в более безопасное место.

Ранее музыкант рассказывал, что в результате российского обстрела его квартира пострадала.

В апреле Крупин представил свою первую украиноязычную песню, посвященную родному городу. Певец пообещал в будущем записывать треки только на украинском.

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Касательно позиции Юрия Бардаша, то для музыканта это был большой удар. Он не ожидал такого от своего наставника и друга. Крупин также отмечал, что многие подопечные продюсера уже разорвали с ним сотрудничество из-за пророссийские взгляды.

Мне это больно. Я чувствую, что нас просто кинули. Поначалу мы еще общались. А дальше началось с серии "Национализм – враг человечества", "Чего вы не постите, как там на Донбассе", вот эта вся шарманка. Мы еще отмываемся от этого, я уверен, – рассказывал солист "Коррупции" на YouTube-канале ISLND TV.

Отметим, после одиозных высказываний от поклонника "русского мира" Юрия Бардаша ушла жена, киевская модель Лиза Коцюба. Продюсер во время своих "откровений" сообщил, что Елизавета считает его предателем и запрещает подходить к их дочери.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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