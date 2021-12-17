"Я его очень сильно любила": Ольга Харлан откровенно рассказала о разводе первым мужем

Ольга Харлан рассказала о разводе с мужем / Фото: instagram/olgakharlan

Ольга Харлан недавно откровенно рассказала о том, что молодой человек приревновал ее к партнеру по "Танцем со звездами" Дмитрию Дикусару.

В интервью программе "Зірковий шлях" олимпийская чемпионка раскрыла подробности своего развода с первым мужем.

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Коллега Дмитрий Бойко помог фехтовальщице пережить расставание с молодым человеком, с которым Ольга встречалась до этого.

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Вскоре дружеские отношения переросли в романтические и спустя несколько лет отношений Ольга и Дмитрий решили пожениться.

Я его очень сильно любила, и он меня. Мы были вместе 4,5 года до того, как он мне сделал предложение. Мне кажется, я уже так этого ждала, потому что мы уже много лет вместе и уже какой-то логический конец всему этому должен быть такой, – призналась олимпийская чемпионка.

Скриншот – видео

Брак спортсменов продлился всего 2 года, после чего Дмитрий решил переехать в США, а Ольга – остаться в Украине. но построить отношения на расстоянии оказалось для пары очень сложно.

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Когда мы не виделись семья месяцев, я поняла, что, скорее всего, это чужой человек уже, – откровенно говорит Харлан.

Последней точкой стало то, что Дмитрий в который раз не приехал на день рождения супруги. После этого Харлан предложила мужу расстаться окончательно.

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