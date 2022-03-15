Я кажу ні жахливій цій війні: слушаем новую версию хита Натальи Могилевской "Місяць"

Наталья Могилевская поддержала украинцев / Фото: пресс-служба

Артисты продолжают выпускать песни, чтобы поддержать украинцев. На днях Сергей Бабкин представил новую версию культовой песни "Солдат", а Наталья Могилевская решила подарить новую жизнь треку "Місяць". Певица оставила мелодию, но теперь у песни совсем другой текст.

Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и за тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!

Наталья Могилевская не забыла поблагодарить Юрия Рыбчинского за песню.

Реклама

Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии – Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне "Місяць". Сегодня этот message работает совершенно по-другому: Я КАЖУ НІ ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ!

Напомним, ранее Наталья Могилевская записала эмоциональное обращение к американскому президенту и лидерам стран Европы.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.