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"Это не шоу! Это реальная война!": Могилевская призвала Байдена и лидеров ЕС перестать аплодировать Украине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 15:15
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Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская записала эмоциональное обращение к американскому президенту и лидерам стран Европы
Наталья Могилевская обратилась к мировым лидерам
Наталья Могилевская обратилась к мировым лидерам / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наши звезды продолжают обращаться ко всему миру с просьбами помочь Украине противостоять российскому вторжению. А кто-то даже выходит на митинги, как певица Тина Кароль.

Ее коллега Наталья Могилевская призвала мировых лидеров не аплодировать Украине за сдерживание России, а повлиять на окончание войны. На своей странице артистка опубликовала видеообращение.

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Весь мир увидел, какая у нас величественная нация. Мир увлекается и аплодирует нам, но я хочу обратиться к президенту Байдену и лидерам европейских государств. Пожалуйста, не аплодируйте! Это не шоу! Это не спектакль! Это настоящая война, в которой солдаты, женщины и дети умирают на улицах, погибают в своих домах. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы остановить эту войну. Теперь. Сегодня. Пожалуйста, сделайте это! Мы нуждаемся в ваших решительных действиях. Теперь. Завтра уже может быть слишком поздно, потому что это война против всего мира! Пожалуйста, спасите нашу жизнь!" – сказала Наталья Могилевская в своем обращении.

Напомним, что Наталья Могилевская осталась в Украине и поет для людей в метро в Киеве.

Мы верим, что все будет хорошо. И вскоре мы сможем обнять своих родных и вместе праздновать победу.

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Напомним, Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Даниэль Салем Даниэль Салем
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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