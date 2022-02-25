​​​​​​​"Я на стороне народа Украины": Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину

Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину / Фото: instagram/schwarzenegger, pixabay.com

Вторые сутки Украина в огне! Вторые сутки российские войска устраивают беспредел в мирных городах и селах Украины, называя это "спецоперацией", а не войной. Но каждый думающий человек понимает – это война! Многие мировые знаменитости поддержали Украину, присоединился к ним и Арнольд Шварценеггер.

Американский киноактер и 38-й губернатор Калифорнии озвучил свою гражданскую позицию, и она оказалась правильной. В своем Instagram Арнольд Шварценеггер написал большой и честный пост:

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Мои мысли с украинским народом. Меня несколько раз просили об интервью, но я считаю, что все новости должны быть сосредоточены на том, что происходит на Украине. На трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое вдохновляет нас.



Я не эксперт по внешней политике, поэтому оставлю анализ ситуации более умным людям. Но я знаю, каково это — расти после войны в оккупированной стране, и я знаю, что на войне никто не побеждает. Страдают все. Война ломает и победителей, и проигравших.



У меня есть как украинские, так и русские друзья и поклонники. Насколько я могу судить, никто из них не хочет войны. Надеюсь, здравомыслие в конце концов восторжествует и положит конец этой ненужной войне, пока не будет сломано слишком много жизней. А пока я на стороне народа Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир.



Вы вдохновляете меня своей храбростью и человечностью перед лицом этого кошмара. Да благословит вас Бог.

— написал Шварценеггер на своей странице.

Напомним, ранее Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь. В свою очередь, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".

Украинцы, помните слова великого Тараса Шевченко: "За нас правда, за нас слава. І воля святая!".

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Слава Україні! Героям слава!