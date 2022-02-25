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"Вы сеете смерть и разрушение": режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 20:49
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Знаменитый режиссер закончил свой очередной прогноз погоды обращением к Путину
Дэвид Линч призвал Путина прекратить войну
Дэвид Линч призвал Путина прекратить войну / Фото: скриншот

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Ким Кардашьян вступилась за Украину, стало известно, что еще одна мировая знаменитость продемонстрировала поддержку Украине в связи с нападением России.

Культовый режиссер, сценарист и композитор Дэвид Линч на своем YouTube-канале с начала пандемии публикует каждый день свои прогнозы погоды в Лос-Анджелесе. Но 25-е февраля его новый выпуск стал особенным. В нем Линч обратился к Владимиру Путину и призвал его прекратить войну в Украине.

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Дэвид Линч

Публикуем далее речь Дэвида Линча.

"Если я и могу сказать что-то мистеру президенту Путину… Как обычные люди, мы в ответе за то, как относимся к ближним. И есть закон природы: жесткий и быстрый закон. Нет никаких лазеек, от него никуда не сбежишь. Этот закон: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернется к вам. И в этом кино, в этом шоу, в котором мы все снимаемся, не бесконечное количество времени. У вас есть полно времени — одна жизнь за другой и так далее — чтобы собрать плоды того, что вы сеете.

Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Мы одна большая мировая семья, в которой больше нет места этому абсурду. Примите это. Остановите атаку. Давайте вместе сделаем так, чтобы все страны жили в мире, ладили друг с другом и сообща решали проблемы. Очнитесь! Отличного всем дня!"

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Больше смотрите далее в видео.

Тем временем и другие мировые звезды высказались против войны в Украине:

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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