Я не считаю, что у меня булимия: Полякова шокировала признанием о своей привычке (видео)

Оля Полякова затронула тему булимии / Фото: YouTube, facebook/polyakovamusic

Тему булимии совсем недавно затронула блогер Саша Бо в интервью с Ефросининой. Теперь Маша обсудила это с Олей Поляковой. Ведущая вспомнила, как некоторое время назад ей поставили диагноз "булимия".

Булимия – это психическое расстройство, характеризующееся нарушением пищевого поведения.

Реклама

Тогда Маша Ефросинина заедала любые негативные эмоции и тревожные состояния.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: YouTube

Реклама

Оля Полякова в ответ шокировала свою собеседницу признанием:

Я не страдаю булимией, но если я пережираю, я иду и вырываю еду.

Маша Ефросинина спросила у певицы, зачем она так поступает, ведь это ужасно вредно и если это происходит часто, то это признаки булимии. Полякова добавила, такое случается с ней, когда на следующий день у нее, к примеру, съемки, а она съела слишком много.